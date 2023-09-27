Ситуация в энергосистеме: обесточена часть потребителей в 5 областях Украины

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Из-за боевых действий зафиксированы повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Днепропетровщины, Харьковщины и Херсонщины. Кроме того, есть отключения по техническим причинам Сумской области.

Пока генерация покрывает потребности потребителей, однако масштабная ремонтная кампания на энергообъектах продолжается. На среду запланирован незначительный импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 1 МВт-час.

"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4896 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт", - добавили в Укрэнерго.

НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале Ожидается, что она не будет превышать 5%.

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