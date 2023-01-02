Об этом сообщает Укрэнерго .

"В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения", – напомнили в компании.

"В то же время по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется.

Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период", - добавили там.

Что касается Киева, то там ситуация усложнилась в результате ночной вражеской атаки, но восстановительные работы уже начаты.

Мэр Виталий Кличко заявил, что ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев : 15 уничтожили над соседними областями, 3 – на Киевщине и 22 дроны – над столицей. По его словам, в результате ночных обстрелов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.