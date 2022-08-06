Видеокомментарий опубликовал МВД в telegram.

"Одной из горячих точек на Донетчине сейчас является город Большая Новоселка. Неоднократные атаки россиян на населенный пункт были успешно отражены подразделениями Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины. Получив отпор, враг отступил и прибег к привычной тактике - террору гражданских", - говорится в сообщении.

Сообщают, что большинство населения эвакуировались раньше, но все еще некоторые граждане остались в своих домах. После "прилетов" российских снарядов, когда жилье становится совсем непригодным, они принимают решение уехать из зоны боевых действий.



Военные показали, как эвакуируют население из населенного пункта. В поселке хаотично обстреляны жилые дома и повреждены линии электропередач.

"Мы снимаем одну из улиц Большой Новоселки. Здесь на днях было много "прилетов". Дорога вся покрыта обломками, осколками. Куски шифера, разбитые дома. Это все последствия российских у**анов, которые уничтожают данный населенный пункт", - рассказал украинский военнослужащий.

Россияне 5 августа 5 раз ударили ракетами по границе Донбасса и Луганщины, еще 6 – артиллерией, трижды – минометами, применили авиацию и танки.

6 августа российские оккупанты проводят наступательную операцию в Донецкой области и сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил , что населенный пункт Пески находится под контролем Вооруженных сил Украины.

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