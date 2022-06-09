Ситуация в Донецкой области и работа Госпитальеров на передовой
Как изменилась работа медика за время войны и спасение военных на "нуле"
О работе Госпитальеров на передовой журналистка Эспрессо Кристина Парубий в программе "Война и волонтеры" пообщается с медиком Госпитальеров Ириной Цыбух.
В четверг, 9 июня, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" волонтер медицинского батальона Ирина Цыбух расскажет о работе медиков на передовой. Как изменилась работа медиков за время войны, как удается спасать раненых под обстрелами основные потребности батальона и ситуация на передовых позициях Востока. Ирина Цыбух вернулась из Авдеевки и расскажет о регионе.
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