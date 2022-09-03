Об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Ситуация на Юге в динамичном развитии, достаточно напряженная, но контролируется Силами обороны. Мы продолжаем давление на логистическое направление – держим под огневым контролем транспортные пути, куда враг пытается подтягивать резервы, и также контролируем использование тех транспортных артерий, которые нами уже подкорректированы для применения. Речь идет о мостах и налаживании альтернативных способов – развертывании понтонных, паромных переправ и других способов, которые выискивает оккупант, чтобы преодолеть Днепр", - рассказала она.