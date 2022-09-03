Ситуация в динамичном развитии и контролируется Силами обороны, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Ситуация на Юге в динамичном развитии и достаточно напряженная, но под контролем Вооруженных сил Украины
Об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Ситуация на Юге в динамичном развитии, достаточно напряженная, но контролируется Силами обороны. Мы продолжаем давление на логистическое направление – держим под огневым контролем транспортные пути, куда враг пытается подтягивать резервы, и также контролируем использование тех транспортных артерий, которые нами уже подкорректированы для применения. Речь идет о мостах и налаживании альтернативных способов – развертывании понтонных, паромных переправ и других способов, которые выискивает оккупант, чтобы преодолеть Днепр", - рассказала она.
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