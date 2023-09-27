Ситуация в Черном море: российские ракетоносители отсутствуют
По состоянию на 7 часов враг держит в акватории Черного моря четыре своих судна, создавая напряженную ситуацию. В то же время ракетоносителей среди них нет
Об этом информируют Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины .
В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 российских корабля. В то же время в Азовском море – одно вражеское судно, в Средиземном – также один корабль.
Ракетоносителей нет.
Фото: Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины
За последние сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили 11 судов к Азовому морю, из них два двигались из пролива Босфор. К Черному морю направлялось 11 судов, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Военные подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
- По состоянию на 25 сентября на боевом дежурстве в Черном море находились семь российских кораблей, среди них было два носителя крылатых ракет типа "Калибр".
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