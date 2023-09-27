Ситуация в Черном море: российские ракетоносители отсутствуют

Об этом информируют Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины .

В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 российских корабля. В то же время в Азовском море – одно вражеское судно, в Средиземном – также один корабль.

Ракетоносителей нет.

Фото: Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины

За последние сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили 11 судов к Азовому морю, из них два двигались из пролива Босфор. К Черному морю направлялось 11 судов, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Военные подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.