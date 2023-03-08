Ситуация в Черном море и продление "зернового соглашения"

В Украине с визитом находился генсек ООН Антонио Гутерреш. Одной из главных тем переговоров с руководством Украины было продление "зернового соглашения". Контракт на экспорт украинского зерна через Черное море истекает 18 марта и ООН настаивает на очередном продлении. Россия заявила, что согласится на продление черноморского "зернового соглашения" только в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.

Но есть и другой нюанс - милитарное измерение этого "зернового соглашения", которое, возможно, связано с международными инициативами по разминированию акваторий вблизи наших портов.

Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews, отметил, что с самого начала "зерновое соглашение" рассматривалось как проект, максимально удаленный от любого военного. Сейчас мы не можем уверенно сказать, мы можем только догадываться, происходит ли патрулирование военно-морскими силами Турции тех судов, которые ежедневно идут в направлении портов Одесщины или в направлении Стамбула. Это засекреченная информация, и никаких утечек мы не видели.

Разминирование имеет отношение к настоящему соглашению. Мы можем только предполагать, что тральщики, находящиеся в военно-морских силах Болгарии, Румынии и Турции, делают свою работу. Из СМИ известно о почти 60 случаях по обезвреживанию мин. И, к сожалению, это реалии. Мина не может стоять на месте. Происходящие в воде процессы приводят к таким последствиям. Пока не было никаких инцидентов с этими судами, что подтверждает работу минно-тральных кораблей.

Черноморский флот РФ

Клименко добавил, что во время последней ракетной атаки на Украину ракетные корабли Черноморского флота находились к югу от Судака и Феодосии. Обычно они с огромным насосом и под телевизионные камеры совершали пуски с внешнего рейда возле Севастополя. После поражений, понесенных российскими военными кораблями украинскими ракетами, то есть после атаки 29 октября 2022 года на базе в Севастополе, Россия начала выводить свои боевые корабли на военную базу в Новороссийск. Большинство подлодок и 40-60% ракетных кораблей находятся в Новороссийске. То есть, Севастополь постепенно теряет функции безопасной военно-морской базы. Думаю, этот процесс будет развиваться и будет зависеть от того, как Украина будет получать ракетные средства большой дальности. Мы знаем, что заявлена дальность ракеты Нептун до 300 км, а это расстояние от Одессы до Севастополя. Чем больше у нас будет ракет с такими параметрами, тем больше Черноморский флот РФ будет переходить в Новороссийск.

Тот, кто владеет Крымом, полностью контролирует акваторию Черного моря. С учетом дальности "калибров", расположенных в Крыму, россияне могут с позиций на полуострове контролировать почти все прибрежные государства. А это никому не нравится. Думаю, что в Румынии, Болгарии, Турции вздохнут с облегчением, когда Россия выведет свои войска из Крыма. Пока россияне там, война не может быть окончена, и не может быть речи о перемирии, потому что это пистолет, который приставлен к виску всех черноморских государств.

Состояние Крымского моста

Главный редактор портала BlackSeaNews рассказал, что трудно полностью оценить состояние Крымского моста. Известно, что ремонтные работы там не закончились, паромы работают через Керченский пролив. А если паромы работают, это значит, что Крымский мост не работает на 100% своей мощности. Когда они запустили мост, на следующий день Керченская паромная переправа была закрыта. Сейчас четыре парома регулярно ходят, они перевозят автобусы и фуры с большим грузом. На 100% Крымский мост точно не работает.

Россия больше боится того, что они строили Крымский мост по антисейсмическим технологиям. То есть поверхности, по которым двигается транспорт, не имеют жесткой привязки к опорам. Они на них просто лежат, поэтому мостовые поверхности Крымского моста могут быть сброшены и сдвинуты даже взрывной волной. И это не поправишь. Россия вынуждена мириться с такой ситуацией.

Если мы хотим сейчас облегчить деоккупацию Крыма, то должны сказать тому миллиону понаехавших вместе с военными, чтобы все они успели смыться в Россию, пока еще стоит Крымский мост.

Боеприпасы для дронов

Кроме боеприпасов большого калибра и боеприпасов калибра 155 мм нам нужны и другие боеприпасы. Специалисты военного подразделения ударных дронов 103-й бригады ТРО ВСУ сделали видеоматериал, в котором достаточно подробно показали, как наши военные перерабатывают натовский боеприпас от автоматического гранатомета под бомбу, которую можно потом сбрасывать с коптера и уничтожать вражескую силу или танк. Напомню, что большинство наших ударных дронов – гражданские коптеры, сбрасывающие самодельные взрывные устройства. Изготовление такого самовзрывного устройства достаточно опасное дело, так как есть риск при нарезке ударить по бойку, что приведет к взрыву. Соответственно, создание боеприпаса для ударного дрона – опасный процесс. А какого-то универсального взрывного устройства у нас сегодня для дронов не существует.

На днях было несколько совещаний в Министерстве обороны с разработчиками дронов, где обсуждалась возможность сделать универсальный боеприпас для использования нашими дронами под разные цели. Однако кроме решения создавать свой боеприпас есть и другие предложения. В частности, Украина обратилась в США, чтобы получить кассетные авиационные бомбы.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский пояснил, что наши представители просили у американских коллег кассетные авиабомбы типа Mk-20 или имеющие обозначение CBU-100. Эти авиабомбы имеют много кумулятивных кассетных боеприпасов и именно последние наша сторона просит у американцев.

Их можно вынуть из этих авиабомб и использовать как штатный боеприпас для сброса с дронов. Он значительно лучше, чем те импровизированные взрывные устройства, которые наши бойцы вынуждены использовать для сброса с дронов.