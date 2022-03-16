Ситуация в Чернигове остается сложной, – боец ТрО

Боец ТРО Чернигова Николай Кривулько рассказал в эфире Еспресо.TV.

что происходит вокруг города и в самом Чернигове.



"Ситуация остается сложной, почти неделю нет света, электроснабжения, тепла, перебои с мобильной связью. Еще хуже ситуация с продовольственным вопросом, очереди растут. Ублюдки бросают бомбы на жилые кварталы, где люди стоят в очередях", - сказал он.



По его мнению, это происходит потому, что гражданское население поддерживает ВСУ и ТрО города и это единство раздражает врага, именно такими обстрелами орки пытаются повлиять и запугать местное население.



По словам Николая Кривулько, вблизи Чернигова появились новые вражеские подразделения.



"Чувствуются новые силы, но придется нам еще и их перемолоть. Уже замечены в городе случаи мародерства, но патрули быстро выслеживают и задерживают преступников.

Пытаются работать ДРГ, чтобы внести хаос. Большая часть таких группировок обезвреживается еще на подходах или в окрестностях города; сегодня частный случай, когда они отработали свою задачу", - сказал он.



Коммунальные службы пытаются восстанавливать город, говорит Кривулько, но бомбами уничтожается старинная часть жилых кварталов.



По военному плану Чернигов получает все, что ему может дать. Важно и необходимо прикрыть город с неба – отмечает боец.

Напомним, авиаударом уничтожена "Черниговская политехника", - глава ОВА

Военные ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня, которая обстреливала Чернигов.