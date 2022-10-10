Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время ситуация в Черкасской области контролируемая.

"Во время последней затяжной тревоги над областью сбиты две вражеские ракеты. Пострадавших нет. Слава нашей ПВО", - проинформировал Табурец.

В то же время, он отметил, что по области возможны временные отключения энергоснабжения.

"Россияне прицельно избивали по энергообъектам страны. Профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов", - заявил глава ОВА.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и прятаться в укрытиях.

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