Ситуация в Черкасской области контролируемая, пострадавших нет, - глава ОВА
Во время последней затяжной тревоги над Черкасской областью украинские силы ПВО сбили две вражеские ракеты
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время ситуация в Черкасской области контролируемая.
"Во время последней затяжной тревоги над областью сбиты две вражеские ракеты. Пострадавших нет. Слава нашей ПВО", - проинформировал Табурец.
В то же время, он отметил, что по области возможны временные отключения энергоснабжения.
"Россияне прицельно избивали по энергообъектам страны. Профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов", - заявил глава ОВА.
Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и прятаться в укрытиях.
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