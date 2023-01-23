Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация в Бахмуте действительно страшная. Люди там не живут, там люди выживают. Бахмут - это сплошная арена ведения боевых действий, в городе нет ни одного безопасного дома, ни одной безопасной улицы. Поминутно слышны взрывы, ежеминутно где-то рядом прилетает вражеский снаряд. В окрестностях города слышны стрелковые бои", - заметил Лагутенко.

Журналист Эспрессо также добавил, что по разным данным в Бахмуте еще остается от 5 до 8 тысяч гражданского населения, люди отказываются уезжать из города.

"В Бахмуте нет света, газа, отопления, интернета и мобильной связи. Единственное место, где есть жизнь - это несколько пунктов несокрушимости и объекты, где раздается гуманитарная помощь. Находиться в Бахмуте очень опасно. Во время войны мы побывали в многих прифронтовых населенных пунктах, но такого ощущения, как после Бахмута, я не наблюдал нигде – это как ходить по минному полю", – добавил Лагутенко.

Аналитики Института изучения войны утверждают , что сложная оборона Бахмута является целесообразным проявлением тактики ВСУ, предусматривающей работу на истощение врага.

71-я егерская бригада ДШВ ликвидирует оккупантов в районе Бахмута. На этот раз воинам удалось загнать россиян в ловушку с помощью самоходной установки "Краб" и уничтожить их

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