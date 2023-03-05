Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас наиболее правильным решением был бы отвод украинских подразделений за реку Бахмутка. Ведь эта река станет отличным естественным препятствием для российских войск. Это поможет ВСУ качественно организовать характер активной обороны", - пояснил Снегирев.

Эксперт отметил, что противник продолжает пытаться захватить логистические пути ВСУ в Бахмуте.

"Сейчас оккупанты продвигаются из района захваченных сел Берховка и Ягодное в направлении села Хромово. То есть пытаются взять под непосредственный контроль дорогу от Бахмута до Временного Яра. Таким образом, россияне пытаются усложнить логистику для ВСУ. Однако ситуация в Бахмуте тяжелая, но не критическая. Мы держим. позиции. Более того, в районе населенного пункта Ивановское украинские подразделения контратакуют", - добавил он.