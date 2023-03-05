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Главная война с Россией Ситуация в Бахмуте сложна, но не критична. ВСУ проводят контратаки, - военный эксперт Снегирев
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Ситуация в Бахмуте сложна, но не критична. ВСУ проводят контратаки, - военный эксперт Снегирев

5 мартa, 2023 воскресенье
15:43
война с Россией

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что российская армия продолжает попытки оцепить город Бахмут

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас наиболее правильным решением был бы отвод украинских подразделений за реку Бахмутка. Ведь эта река станет отличным естественным препятствием для российских войск. Это поможет ВСУ качественно организовать характер активной обороны", - пояснил Снегирев.

Эксперт отметил, что противник продолжает пытаться захватить логистические пути ВСУ в Бахмуте.

"Сейчас оккупанты продвигаются из района захваченных сел Берховка и Ягодное в направлении села Хромово. То есть пытаются взять под непосредственный контроль дорогу от Бахмута до Временного Яра. Таким образом, россияне пытаются усложнить логистику для ВСУ. Однако ситуация в Бахмуте тяжелая, но не критическая. Мы держим. позиции. Более того, в районе населенного пункта Ивановское украинские подразделения контратакуют", - добавил он.

  • 4 марта секретарь СНБО Данилов заявил, что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
  • Военные эксперты убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти. А Институт изучения войны отчитывался, что украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
  • Командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут: там он проверил работу своих подразделений, отчитываясь, что задачи четко выполняются.
  • Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, несмотря на подрыв захватчиками моста, соединяющего Бахмут с селом Хромово, Силы обороны будут перестраивать оборону и сопротивляться.
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
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Автор
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