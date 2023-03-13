Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация в Бахмуте крайне острая. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ и делает все, чтобы продвинуться. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая ВСУ. Мы применяем маневровую оборону и осуществляем контрвыступление на проблемные участки", - отметил Кудряшов.

По словам майора ВСУ, на Бахмутском направлении бои продолжаются круглосуточно.

"Когда продолжаются пехотные бои, и мы восстанавливаем позиции и штурмуем позиции врага, наши подразделения залетают ногами, в прямом смысле слова, в окопы противника и выбивают врага именно из окопов. Продолжаются стрелковые бои на расстоянии 10-50 метров", - подчеркнул Кудряшов.

Ситуация вокруг Бахмута на Донетчине остается сложной, штурмовые отряды ЧВК Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что враг пытается проводить атаки на пяти направлениях фронта и продавить нашу оборону.





