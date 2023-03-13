Ситуация в Бахмуте крайне острая: бойцы выбивают врага из окопов, - заместитель командира Кудряшов
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул, что на Бахмутском направлении бои продолжаются круглосуточно, но ситуация контролируется
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация в Бахмуте крайне острая. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ и делает все, чтобы продвинуться. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая ВСУ. Мы применяем маневровую оборону и осуществляем контрвыступление на проблемные участки", - отметил Кудряшов.
По словам майора ВСУ, на Бахмутском направлении бои продолжаются круглосуточно.
"Когда продолжаются пехотные бои, и мы восстанавливаем позиции и штурмуем позиции врага, наши подразделения залетают ногами, в прямом смысле слова, в окопы противника и выбивают врага именно из окопов. Продолжаются стрелковые бои на расстоянии 10-50 метров", - подчеркнул Кудряшов.
- Ситуация вокруг Бахмута на Донетчине остается сложной, штурмовые отряды ЧВК Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что враг пытается проводить атаки на пяти направлениях фронта и продавить нашу оборону.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.07
Покупка 38.07Продажа 38.88
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 41.03
- Актуальное
- Важное