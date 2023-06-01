Экономическая ситуация

Несмотря на трудности, возникшие с экспортом аграрной продукции, на прошлой неделе Совет Европейского союза продлил на год режим беспошлинной торговли с Украиной . Учитывая, что после начала полномасштабной агрессии страны ЕС стали основным торговым партнером Украины: на ЕС пришлось более 63% экспорта в 2022 г., а стоимостные объемы экспорта в Евросоюз составили почти 28 млрд долларов, что на 4% больше, чем до полномасштабной войны , это поможет Украине смягчить негативные последствия войны для экономики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

По оценкам Министерства финансов, потребности в финансировании первоочередного восстановления Украины на 2023 год составляют 14.1 млрд долларов, в т. ч. необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении на сумму около 6.5 млрд долларов США. Направление прибыли от замороженных в ЕС российских активов (на фоне рекордно высоких ставок около 225 млрд евро сгенерировали почти 750 млн евро только в I кв. 2023 г.), что сейчас активно обсуждается, способствовало бы покрытию такого разрыва в необходимости финансирования первоочередного восстановления Украины .

Согласно опубликованному FAO отчету ущерб опрошенных мелких фермеров (обрабатывающих менее 250 га земли), составляющих около 2/3 от общего количества агропредприятий, но возделывающих лишь 7% с/х земель, составил 3.85 млрд. долл. США, или около 150 тыс. долл. США. долл. США/предприятие. Учитывая роль, которую играет аграрный сектор в экономике Украины после начала полномасштабной войны, подобная ситуация требует активного участия государства в поддержке малых и средних аграрных предприятий.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 30.05.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 7,2 млрд. гривен на сроки от 9 мес. до 3 лет по ставкам от 18,0% до 19,75% (предельный уровень доходности не изменился по сравнению с предыдущим аукционом), а также 110,6 млн. долларов США на 9 мес (по ставке 4,85%). Наибольший объем гривневых заимствований был привлечен за счет коротких ОВГЗ с погашением в марте 2024 г. (5,6 млрд. грн.). За долгосрочными бенчмарк-ОВГЗ с ограниченным предложением и погашением в феврале 2026 г. спрос был существенно ниже объема выставленных ОВГЗ на продажу. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,57%.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Соответствующие изменения направлены на восстановление довоенного положения системы налогообложения. Законопроектом предложено с 01 июля 2023 1) отмена возможности для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода; 2) отмена возможности для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог; 3) возобновить проведение документальных проверок при наличии безопасного доступа к территориям, помещениям и другому имуществу, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности и/или объекты налогообложения; 4) возобновить применение штрафных санкций нарушение налогового законодательства; правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; порядка использования РРО/ПРРО; 5) возобновить течение сроков, определенных налоговым законодательством. По оценке министра финансов, принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 10 млрд гривен.

Валютный рынок

Уменьшение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка до 432 млн долларов США (по сравнению с 380 млн долларов США неделей ранее).

Счет текущих операций в апреле второй месяц подряд был сведен с профицитом (285 млн. долларов США), что позволило сократить отрицательное сальдо ПР с начала года до 597 млн. долларов США. Это стало возможным благодаря сокращению дефицита торговли товарами и услугами до 2,4 млрд. долларов США в апреле (-11,8 млрд. долларов США с начала года), устойчивым поступлением по оплате труда (+1,0 млрд. долларов США в апреле) , +3,9 млрд. долларов США с начала года), а также трансфертов (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (+2,1 млрд. долларов США в марте, +8,7 млрд. долларов США с начала) года). Импорт услуг по статье "Путешествия" сократился до самого низкого уровня с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины (1,3 млрд долларов США в апреле).

Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину остаются незначительными (199 млн долларов США в апреле, 765 млн долларов США с начала года) и обеспечиваются в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (367 млн долларов США с начала года). Объем портфельных инвестиций продолжает сокращаться (-223 млн. долларов США с начала года), что отражает уменьшение склонности международных инвесторов к экспозиции в долговые ценные бумаги Украины. Объем наличной иностранной валюты вне банков продолжает расти на уровне около 1 млрд долларов США в месяц (4,2 млрд долларов США за январь-апрель 2023 г.), тогда как объем предоставленных торговых кредитов с начала года сократился на 302 млн долларов США.

Финансовый сектор

Объем работающих кредитов банков в апреле уменьшился на 1,8% (в марте – на 1,6%) преимущественно за счет сокращения работающих корпоративных кредитов в национальной (-2,5% в месяц) и в иностранной валюте (-2,1%) за месяц). Доля неработающих корпоративных кредитов в апреле выросла до 45% по сравнению с 44,3% в марте, около ¾ из которых сконцентрировано в государственном банковском секторе. Доля неработающих кредитов в сегменте кредитования домохозяйств оставалась на уровне предыдущего месяца (32%). В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе увеличилась до 39,3% (в марте – 38,8%) от общего объема кредитов, что является самым высоким уровнем с середины 2021 года.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) продолжает превышает 630 млрд грн, из которых около 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности по-прежнему выступают расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшают объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 606 льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн, из которых более трех четвертей – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 27,8 тысячи на общую сумму почти 112 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Чаще всего по программе кредитовались предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, торговли и производства, а также промышленная переработка.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.