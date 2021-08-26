Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Ситуация в Афганистане стабильная, но следующие два месяца покажут, смогут ли талибы удержаться у власти, - Куса

Ситуация в Афганистане стабильная, но следующие два месяца покажут, смогут ли талибы удержаться у власти, - Куса

26 августа, 2021 четверг
16:42
Мир Илья Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илья Куса считает, что в связи с экономической ситуацией в Афганистане талибам будет трудно удержать власть

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Эвакуация всех иностранных граждан в Афганистане должна завершиться до 31 августа. США уже заявили, что завершат эвакуацию своих граждан и афганцев, которые им помогали в течение следующих 36 часов. После этого аэропорт Кабула перейдет под контроль талибов. На этом пока что вся информация. Конечно, если не будет никаких инцидентов, на этом эвакуация должна завершиться. Если говорить в целом о ситуации в Афганистане, то ситуация пока что стабильна. Но в следующие несколько месяцев появится вопрос удержатся талибы у власти. Поскольку сейчас они получили власть, а следующим процессом будет удержание этой власти", - рассказал Куса.

Куса отметил, что именно в вопросе смогут ли талибы удержать власть у них могут возникнуть проблемы. Поскольку, по словам эксперта, главным вызовом для талибов будет экономическая ситуация в Афганистане, которая находится в очень слабом состоянии.

"Экономика Афганистана сейчас очень слабая. Поскольку уже нет и не будет международных финансовых вливаний. Это может стать для талибов одной из главных проблем. Очевидно, что кто-то заменит эти вливания. Возможно это будет Китай, Иран, или Россия. Другой проблемой для талибов является построение политической вертикали власти, которой у них никогда не было", - добавил Куса.

Эксперт считает, что дальнейшее развитие событий в Афганистане будет зависеть от того, смогут ли талибы договориться со своими оппонентами. По словам Кусы, есть информация о том, что обе стороны готовы договариваться, но обратились за посредничеством к России.

Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".
 

  • 24 августа "Талибан" не согласился продолжить эвакуацию из Кабула после 31 августа.
  • 25 августа президент США Джо Байден заявил, что США готовы завершить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа
  • В Афганистане остается около 150 граждан США и 1,8 тыс. сотрудников посольства, которых правительство планирует эвакуировать за 36 часов и прекратить спасательную операцию, утверждают источники журналистов в Вашингтоне
Афганистан
Талибан
война в Афганистане
Кабул
Комментарий с Кристиной Шкудор
Читайте также:
Елена Федота
25 августа, 2021 среда
Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Юрій Луценко
title.author
18 августа, 2021 среда
Луценко: Зеленский пошел на Банковую с абсолютным убеждением, что там где-то есть подвал, где Порошенко закрыл народное счастье
Кріштіану Роналду
25 августа, 2021 среда
Роналду назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.71
    Покупка 26.71
    Продажа 26.94
  • EUR
    Покупка 31.26
    Продажа 31.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
26 августа
18:12
Бакалавров и магистров смогут лишать дипломов за плагиат: решение Кабмина
18:01
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-главе одного из районов Херсонщины
18:00
Теракты в Кабуле совершил террорист-смертник "Исламского Государства", - POLITICO
17:50
"Зоря" - "Рапид"
"Заря" - "Рапид": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
17:46
Наталья Диденко
"Пока без заморозков": синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и прохладных ночах
17:41
В Киеве мужчина умер за рулем, произошло ДТП
17:39
Кабул
Кабул: взрывов было 2, в отеле, где базировались британцы, не менее 13 погибших, включая детей
17:32
ООС
В зоне ООС с начала суток сохраняется "тишина"
17:25
вакцина
В Украине откроют предприятие для производства тест-систем и вакцин
17:24
В Кабуле ожидают еще один взрыв, - посол Франции
17:17
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
17:15
АВВА
Шведская группа АВВА впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
17:11
Перед аэропортом Кабула прогремел взрыв, - Пентагон
17:04
Укрзализныця планирует до конца 2022 года запустить на пригородных маршрутах электрички Stadler
17:04
Обновлено
В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного по правам человека: его задержали
16:56
трансплантация
В "Дии" появится возможность позволить отдать свои органы на донорство после смерти, - Ляшко
16:51
вайпер
На упаковки жидкостей для электронных сигарет нанесут акцизные марки: Кабмин поддержал постановление
16:34
Гостиный двор
Гостиный двор в Киеве начала охранять полиция, - Минкульт
16:31
Сергей Гармаш
Гармаш: РФ самоустранилась от переговорного процесса в ТКГ как сторона конфликта
16:20
Денис Монастырский
МВД расширит в Украине сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, "скорую" и пожарную службы
16:18
Тарас Шамайда
Власти стимулировать использование украинского языка, - Шамайда
16:09
Талибы взяли под домашний арест экс-президента страны Хамида Карзая, - СМИ
16:09
коронавирус
Украина может выйти из "зеленой" карантинной зоны уже в сентябре, - Киевская школа экономики
16:05
Всеволод Ченцов
Новый представитель Украины при ЕС озвучил приоритеты в работе
15:57
Загрязнили реку на 23 млн грн: Житомирводоканал в августе слил в Тетерев 120 тыс. куб.м отходов
15:35
Дмитрий Кулеба
Кулеба о заявлении Лаврова о "приватизации" Украиной Дня крещения Руси: это вы пытаетесь присвоить чужую историю
15:34
Александра Устинова
Нардеп Устинова заявила, что ее квартиру арестовали, а авто объявили в розыск
15:30
США планируют за 36 часов забрать из Кабула более 1,8 тыс. афганцев и завершить эвакуацию, - СNN
15:21
На Прикарпатье люди частично перекрыли движение транспорта из-за плохого состояния дорог
15:09
школа каркнтин
Киев не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин во время новой волны коронавируса
15:00
ТЭЦ
Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической, - Укрэнерго
14:56
Кабул: Минобороны Германии призывает не ехать в аэропорт самостоятельно из-за повышения возможности теракта
14:41
Минэнерго предлагает заменить "зеленый" тариф для производителей возобновляемой энергетики
14:40
На границе задержали украинца, который пытался ввезти почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных
14:40
Эксклюзив
Есть пространство для злоупотребления, - эксперт о новом разрешение по отключению должников от комуслуг
14:22
коронавирус
Россия побила антирекорд смертности от коронавируса
14:16
Ярослав Юрчишин
Судебная реформа станет главным вопросом новой сессии Верховной Рады, - Юрчишин
14:01
ПЦР-тест
Количество случаев штамма "Дельта" в Украине возросло: в Минздраве заявили о готовности к новой COVID-волне
13:52
Денис Шмигаль
Шмыгаль пообещал восстановления студенческих общежитий со следующего года: одобрена концепция программы
13:41
Киев двор
В 2022 году украинцев ждут два периода длинных выходных
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV