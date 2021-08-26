Ситуация в Афганистане стабильная, но следующие два месяца покажут, смогут ли талибы удержаться у власти, - Куса

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Эвакуация всех иностранных граждан в Афганистане должна завершиться до 31 августа. США уже заявили, что завершат эвакуацию своих граждан и афганцев, которые им помогали в течение следующих 36 часов. После этого аэропорт Кабула перейдет под контроль талибов. На этом пока что вся информация. Конечно, если не будет никаких инцидентов, на этом эвакуация должна завершиться. Если говорить в целом о ситуации в Афганистане, то ситуация пока что стабильна. Но в следующие несколько месяцев появится вопрос удержатся талибы у власти. Поскольку сейчас они получили власть, а следующим процессом будет удержание этой власти", - рассказал Куса.



Куса отметил, что именно в вопросе смогут ли талибы удержать власть у них могут возникнуть проблемы. Поскольку, по словам эксперта, главным вызовом для талибов будет экономическая ситуация в Афганистане, которая находится в очень слабом состоянии.



"Экономика Афганистана сейчас очень слабая. Поскольку уже нет и не будет международных финансовых вливаний. Это может стать для талибов одной из главных проблем. Очевидно, что кто-то заменит эти вливания. Возможно это будет Китай, Иран, или Россия. Другой проблемой для талибов является построение политической вертикали власти, которой у них никогда не было", - добавил Куса.



Эксперт считает, что дальнейшее развитие событий в Афганистане будет зависеть от того, смогут ли талибы договориться со своими оппонентами. По словам Кусы, есть информация о том, что обе стороны готовы договариваться, но обратились за посредничеством к России.



Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".

