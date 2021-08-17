Ситуация в аэропорту Кабула стабилизировалась, эвакуацию восстановят, - глава МИД Германии

Об этом сообщил министр иностранных дел Гайко Маас, передает ЕП .

"Ситуация в аэропорту Кабула еще больше стабилизировалась. Бундесвер охраняет доступ к нему. В течение дня ожидаются новые рейсы для эвакуации. Посольство связалось с первой группой граждан, подлежащих эвакуации", - написал министр в Twitter.



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По его словам, цель - создать стабильный "воздушный мост",



Старший гражданский представитель НАТО Стефано Понтекорво сообщил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту свободная, самолеты приземляются и садятся.

120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана