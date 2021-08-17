Ситуация в аэропорту Кабула стабилизировалась, эвакуацию восстановят, - глава МИД Германии
Немецкие военные охраняют доступ к аэропорту в столице Афганистана - Кабуле
Об этом сообщил министр иностранных дел Гайко Маас, передает ЕП .
"Ситуация в аэропорту Кабула еще больше стабилизировалась. Бундесвер охраняет доступ к нему. В течение дня ожидаются новые рейсы для эвакуации. Посольство связалось с первой группой граждан, подлежащих эвакуации", - написал министр в Twitter.
Читайте также: Второй эвакуационный борт Украины ожидает взлет в Кабуле, - Кулеба
По его словам, цель - создать стабильный "воздушный мост",
Старший гражданский представитель НАТО Стефано Понтекорво сообщил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту свободная, самолеты приземляются и садятся.
- 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное