Ситуация ухудшается, - ВОЗ заявила, что мир отдаляется от окончания пандемии
Эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что ситуация с пандемией COVID-19 становится сложнее и мир все больше отдаляется от ее завершения
Об этом сообщает Голос Америки .
Такое мнение объясняется появлением новых вариантов вируса, смешением социальных групп, несоблюдением мер профилактики и недостатком вакцин.
Керкхове отметила, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных случаев возросло на 1%.
По словам Керкхове, количество новых случаев COVID-19 в Европе на прошлой неделе выросла на 21%, а в западной части Тихого океана - на 30%.
"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем следовало бы на этот момент", - сказала ведущий ученый ВОЗ.Отмечается, что стремительный рост случаев COVID-19 в США и за рубежом усиливает опасения по возрождению пандемии и вызывает потрясения на фондовом рынке.
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