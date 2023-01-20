Об этом сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Fox News.

"По моему мнению, ситуация вокруг Запорожья становится хуже. По мере развития конфликта, как вы знаете, ситуация на восточном фронте обостряется. Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и актуально принять промежуточные меры по защите ядерного объекта", - заявил Гросси .

При этом он признал, что обсуждение и процесс создания безопасной ядерной зоны вокруг ЗАЭС продвигаются медленнее, чем он ожидал. По его словам, этот шаг требует политической воли.

Гросси подчеркнул, что создание зоны безопасности поддерживают многие европейские лидеры.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января в Киеве провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

МАГАТЭ началопереговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС еще в сентябре 2022 года.

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