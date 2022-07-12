Ситуация со Спартц и Ермаком может косвенно повлиять на военную помощь США Украине, - международный обозреватель

Об этом сказал международный обозреватель Егор Брайлян в эфире Эспрессо.

"Есть много упреков, что Спратц является якобы трамписткой - такие упреки не очень похожи на реальность, потому, что она является тем человеком, которому Джо Байден подарил ручку, которой подписал закон о ленд-лизе", - сказал он.

По его словам, конгрессвумен говорит о тех вещах, о которых давно говорят и в Украине, и за ее пределами.

"Реформы не осуществляются, есть много шагов, которые не сделали украинские власти, которые обещали своим иностранным партнерам и теперь пора делать эти шаги", - отметил Брайлян.

По мнению обозревателя, Спартц думает чисто о своих избирателях и что она должна отчитываться им, куда пошли средства, выделяемые для Украины.

"Безусловно, если эта ситуация будет продолжаться - это повлияет на поставку военного вооружения, по крайней мере, опосредованно", - подытожил он.

9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.

10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.

Впоследствии конгрессвумен-республиканка ответила на упреки коллеги из Демократической партии.

12 июля Спартц призвала уволить Ермака.