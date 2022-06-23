"Ситуация сложная, но контролируемая": Залужный рассказал об огневом превосходстве противника

Это подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Напомним, 23 июня россияне потеряли в Украине юбилейный 1500-й танк.

"Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью", – написал Залужный.