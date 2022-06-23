Есть погибшие и раненые: в Луганской области 23 июня задокументированы последствия 34 российских обстрелов
"Ситуация сложная, но контролируемая": Залужный рассказал об огневом превосходстве противника
Огневое преимущество на фронте сейчас на стороне оккупантов, а ВСУ вынуждены маневрировать
Это подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный."Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью", – написал Залужный.
- Напомним, 23 июня россияне потеряли в Украине юбилейный 1500-й танк.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+24°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное
2022, пятница
24 июня
11:24
Оккупанты используют пилотов в отставке из ППК "Вагнера" и старые модели Су-25, - британская разведка
11:21
Эксклюзив
Горная община находится под полной оккупацией: в окрестностях продолжаются локальные бои, - руководитель ВА Бабченко
10:44
Кандидатство на членство в ЕС возлагает на Украину большую ответственность, и мы не имеем права разочаровать союзников, - Николай Княжицкий
10:40
В Мариуполе войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ и планируют использовать горожан как живой щит
10:11
Эксклюзив
Имитация бурной деятельности советников президента – осознанная, эти люди понимают, что ни за что не отвечают, – политолог Магда
09:58
Украина - не пограничные отношения между орками и эльфами, а равный партнер, - Зеленский назвал преимущества статуса кандидата на вступление в ЕС
08:05
Интервью
Певица Оксана Муха: Люди, пережившие ужас войны, говорят, что больше не будут разговаривать на языке оккупанта
07:55
Белорусы нарастили системы инженерно-фортификационного оборудования позиций в приграничных с Украиной и ЕС районах
07:35
Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются, враг активизировал деятельность ДРГ на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ
06:20
Обновлено
Под Рязанью разбился транспортный самолет Ил-76. Это четвертая авиакатастрофа в РФ за неделю
06:09
Возможная потеря Северодонецка и Лисичанская не станет серьезным переломным моментом в войне, – ISW
02:13
Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях Херсона, - отчет ОК "Юг"