Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.

"Это скорее попытка заработать. В этом смысле турки не отходят от своих представлений о жизни - они так делают, если можно так заработать деньги, они заработают. Другое дело, что Эрдоган, столкнувшись с потребностью солидарности с его позицией, в частности, чтобы не препятствовали ему воевать с Сирией. Он нуждается в солидарности, а, значит, сам должен больше внимания уделять фактам неблагочестного поведения своих граждан и фирм", - отметил он.

Эксперт добавил, что Турция утверждала, что все это происходит без ее ведома.

"Я понимаю, что это скорее попытка хорошей мины при плохой игре. Главным индикатором того, как будет Турция вести себя дальше будет история с этим сухогрузом, с ворованным украинским зерном из порта Бердянска и решение, которое будет принято властью. Будет создан прецедент и опираясь на его, можно будет требовать обращения и с другими грузами с ворованным украинским зерном", - добавил Семиволос.

Он подчеркнул, что Турция может быть политическим решением и может заставить арестовать суда.

"Если они будут уходить из Крыма, мы знаем, что турки закрывали глаза на это. Если возникнет прецедент, то можно будет говорить о более жесткой позиции по отношению к этой пшенице. В целом, Турция заинтересована быть спасителем Ближнего Востока и выстраивает целую конструкцию, которая, по его мнению, позволит постепенно разблокировать Одессу. Это сложная и серьезная операция", - подытожил эксперт.

3 июля посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция задержала судно , прибывшее из оккупированного российскими военными Бердянска.