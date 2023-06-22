Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции чрезвычайно нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезных трудностей для этой большой атомной электростанции", - заявил Гросси.

Отмечается, что в МАГАТЭ осознают информацию о возможности заминирования в районе водоема-охладителя АЭС. Во время посещения Гросси мин не было обнаружено, но агентство располагает информацией о предварительном размещении мин как внутри станции, так и по ее периметру.

"Наша оценка этих конкретных мест размещения состоит в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием", – сказал Гросси.

Также известно, что за последние две недели ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов, хранящихся в сбросном канале расположенной рядом Запорожской теплоэлектростанции.

"Дополнительно к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, ЗАЭС остается зависимым от одной действующей линии электропередачи 750 киловольтов (кВ) для внешней электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реактора", - добавили в МАГАТЭ.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС.

8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Отмечалось , что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на разрушение плотины в Новой Каховке.

Впоследствии он заявил , что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требовало доступа к территории Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, используемой для охлаждения реакторов станции.

13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.