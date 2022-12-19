Об этом в эфире Еспресо заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вода в кранах Николаева все лучше и лучше. Относительно теплоснабжения - мы не отключали ночью в районе котельной, чтобы прогревались дома, потому что у нас холодает. На данный момент ситуация у нас полностью контролируемая. Графики отключения соблюдаем", - отметил он.

По словам Кима, критической инфраструктуры в городе нет.

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"По области – работаем в графиках без аварийных отключений. 4 часа в 2 часа или 2 на 4, в зависимости от подстанций. По городу Николаеву – 4 часа есть, 2 – нет. Мы отрабатываем лимиты, которые есть на 100%. Свет стабильно есть", - подытожил глава ОВА.