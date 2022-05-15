Она рассказала об этом во время брифинга жен героев Мариуполя, транслировавшегося на телеканале "Еспресо".

"Конечно, в первую очередь нужно эвакуировать тяжелораненых, которые могут погибнуть в следующие сутки. Но мы настаиваем на спасении абсолютно всех. Ситуация с ранеными ужасна. Для азовцев осколки или поверхностные ранения - это даже не ранения, они не считают это ранениями", - отметила. жена Арсения.

Жена украинского защитника подчеркнула, что эвакуация нужна всем находящимся на Азовстале бойцам, ведь количество раненых постоянно увеличивается.

"Это абсурд: сегодня мы вывозим всех раненых, а завтра у нас еще 200 раненых, потому что бомбардировки происходят постоянно. Надо говорить об эвакуации, о коридоре для всего гарнизона. Только так мы сможем спасти людей. Они до сих пор живы, есть до сих пор живые раненые, есть еще живые боеспособные бойцы и тела, которые нужно вывезти", - отметила женщина.

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