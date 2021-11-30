Ситуация с поставками угля в Украину стабилизировалась, - Минэнерго
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация со поставками угля на тепловые электростанции
Об этом министр энергетики сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает Укринформ.
"Последние дни мы видим стабилизацию в поставках, пошло накопление", – сказал Галущенко.
Министр отметил, что один корабль с углем, ранее законтрактованный холдингом ДТЭК, уже разгрузили для ПАО "Центрэнерго".
Также, 120 тыс. тонн ежемесячно прибывает из Польши. Кроме того, в ноябре по старым контрактам 45 тыс. тонн угля поступило из Казахстана.
- Напомним, Российская Федерация с 1 ноября прекратила поставки в Украину угля марок А (антрацит) и П (постный). По состоянию на 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн.
- Впоследствии с 4 ноября Россия заблокировала импорт в Украину энергетического угля из Казахстана.
- Замминистра энергетики Максим Немчинов сообщил, что Российская Федерация блокирует поставки угля из Казахстана в Украину, поэтому страна фактически находится в состоянии энерговойны .
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что семь кораблей с углем "Panamax" уходят в Украину, и они закроют потребности до конца отопительного сезона.
- Во время пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что дефицит угля "создан искусственно".
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