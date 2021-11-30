Ситуация с поставками угля в Украину стабилизировалась, - Минэнерго

Об этом министр энергетики сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает Укринформ.

"Последние дни мы видим стабилизацию в поставках, пошло накопление", – сказал Галущенко.

Министр отметил, что один корабль с углем, ранее законтрактованный холдингом ДТЭК, уже разгрузили для ПАО "Центрэнерго".

Также, 120 тыс. тонн ежемесячно прибывает из Польши. Кроме того, в ноябре по старым контрактам 45 тыс. тонн угля поступило из Казахстана.