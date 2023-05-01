Ситуация с паспортизацией в оккупации критическая, нужна единая позиция власти - депутат Херсонского облсовета Хлань о заявлениях Лубинца и Верещук
Обидно наблюдать, что нет единой четкой позиции от власти, как действовать людям в оккупации по поводу российских паспортов
Об этом в эфире Эспрессо рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Люди с неподконтрольной территории очень часто звонят. Один из самых главных вопросов - что нам делать с паспортом РФ? Давление происходит безумное. Мне очень досадно наблюдать, что нет единой четкой позиции от власти, как действовать людям. Их действительно беспокоит этот вопрос - будут ли их считать коллаборантами", - сказал он.
Хлань заявил, что многие люди до последнего времени остались и не получили российский паспорт, но давление в последние дни и недели очень сильно усиливается.
"Из-за позиции власти есть определенная неопределенность. Я знаю многих людей, которые там находятся, но говорят, что будут выезжать через Крым, чтобы не заставили получить российский паспорт. Некоторые говорят, что будут вынуждены брать российский паспорт, потому что не могут покинуть своих семей, больных родственников. Ситуация действительно критическая с принудительной паспортизацией и нужна единая позиция власти, как действовать людям на неподконтрольной территории", - подытожил депутат.
- 30 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал жителям временно оккупированных территорий брать паспорта РФ или эвакуироваться .
- 1 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей ВОТ не брать российских паспортов и никак не сотрудничать с врагом
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