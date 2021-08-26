Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической, - Укрэнерго
По состоянию на 25 августа на складах теплоэлектростанций (ТЭС) находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели
Об этом говорится в обзоре Укрэнерго.
"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели", - говорится в обзоре.
В то же время, отмечается, что запасы газовых углей увеличились по сравнению с началом предыдущей недели на 2,2% до 501 тыс. тонн, что является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн.
В Укрэнерго добавили, что объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс. тонн.
Кроме того, по данным ведомства, на складах ТЭЦ находится в два раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового - в 1,5 раза.
По информации Укрэнерго, по состоянию на 25 августа на складах ТЭЦ находится 168 тыс. тонн угля, что на 9,9% меньше прошлой неделе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное