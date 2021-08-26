Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической, - Укрэнерго

Об этом говорится в обзоре Укрэнерго.



"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели", - говорится в обзоре.



В то же время, отмечается, что запасы газовых углей увеличились по сравнению с началом предыдущей недели на 2,2% до 501 тыс. тонн, что является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн.



В Укрэнерго добавили, что объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс. тонн.



Кроме того, по данным ведомства, на складах ТЭЦ находится в два раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового - в 1,5 раза.



По информации Укрэнерго, по состоянию на 25 августа на складах ТЭЦ находится 168 тыс. тонн угля, что на 9,9% меньше прошлой неделе.

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