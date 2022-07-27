Эксперт поделился деталями в эфире Эспрессо.

"Дефолт по еврооблигациям Нафтогаза может быть подготовкой к широкомасштабному дефолту, который будет касаться не только этой компании, чтобы покрыть все обязательства, которые сегодня есть у Украины. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация с Нафтогазом. На самом деле это очень маркерное дело - от ее решения будет зависеть много вопросов, связанных со способностью Украины платить по своим долгам", - отметил Рейтерович.

Политолог добавил, что дефолт может негативно отразиться на помощи Украине со стороны Запада.

"Мы знаем, что с одной стороны ведутся переговоры об отсрочке уплаты долгов Украины, достаточно удачные - многие страны идут нам на встречу. С другой стороны такая идея у власти есть: а давайте мы, в определенной степени пользуясь тем, что идет война, так сложна ситуация, разрешим вопрос ребром. При чем они не думают о перспективах и вреде стране в контексте привлечения западной помощи на восстановление Украины", - отметил Игорь Рейтерович.

19 июля в комментарии для "Эспрессо" Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, отметил, что дефолт Нафтогаза и сами слухи о дефолте создают риски для снижения инвестиционного рейтинга страны , потому что Нафтогаз – это ключевая компания Украины.

26 июля стало известно, что Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза ". Компания обвиняет Кабмин в бездействии.

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