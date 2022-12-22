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Ситуация с энергоснабжением в Киеве сложная, большинство горожан без света, действуют аварийные отключения, - КМВА

22 декабря, 2022 четверг
09:26
Экономика

В Киеве введены аварийные отключения света: из-за разрушенных сетей и узлов у большинства жителей столицы нет электроэнергии

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в телеграммах.

В пресс-службе отмечают: "Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям".

Сообщается, что у большинства киевлян нет электроэнергии из-за разрушения сети и узлов, по состоянию на утро 22 декабря до сих пор продолжаются аварийные отключения. Регламентировать продолжительность таких работ невозможно.

"Энергетики, ремонт бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время. Выстоим при всем. Верим в нашу Победу", - сказал начальник КМВА Сергей Попко.

  • Напомним, ночью враг 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
  • По состоянию на 20 декабря на территории Киевской области ситуация с электроснабжением остается критической . Сообщается, что поочередная подача света потребителям невозможна в ближайшие 2-3 суток.
  • Гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил , что на вечер 21 декабря ситуация с поставкой электроэнергии в столице – самая сложная в стране.

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