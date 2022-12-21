Ситуация с энергоснабжением в Киеве – самая плохая в стране, – гендиректор Yasno

Об этом написал на своей facebook-странице гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Есть те районы, кто получает свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в сутки. А есть те, кто без света вообще из-за последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного. оборудования", – написал он.

Как уточнил Коваленко, ключевой проблемой в Киеве является не генерация, а сети. "Ну, не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – написал он.

Еще одной проблемой, по его словам, является то, что линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов.

"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти запитанных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", - отметил Коваленко.

Он добавил, что энергетики работают над ремонтами и новыми схемами перезапитки с использованием доступного оборудования. И подчеркнул, что изменения к лучшему возможны после завершения ремонтных работ и когда заработает схема перезапитки. Впрочем, ситуация может измениться и к худшему – в случае новых обстрелов, если будут повреждены оставшиеся узлы.

Утром 21 декабря в энергосистеме Украины сохранялся значительный дефицит мощностей. Все области получили лимиты потребления электроэнергии, превышение потребления которых приводит к аварийным ограничениям.

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