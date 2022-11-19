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Ситуация с энергоснабжением тяжелая в Киеве и 17 областях, - Зеленский

19 ноября, 2022 суббота
02:03
Общество

По состоянию на вечер 18 февраля сложная ситуация с энергообеспечением наблюдалась в Киеве и 17 областях

Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Трудная ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесщина, а еще Виннитчина и Тернопольщина", - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что благодаря работе энергетиков аварийных отключений стало меньше.

"На протяжении суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому сегодня аварийных отключений уже значительно меньше. По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени на Одесщине и в Киеве", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об открытии в Херсоне пунктов несокрушимости, где можно зарядить телефоны, согреться и отдохнуть.

"В Херсоне сегодня открыли специальные пункты - Пункты несокрушимости. Первые два - будет больше. Пока налаживается электричество в городе, люди могут подзарядить телефоны, согреться, выпить чаю и получить помощь. Развернули там связь, есть старлинки... Мы знаем, что людям очень сложно, потому что оккупанты разрушили все перед бегством. Но все подключим, все восстановим", - сказал Зеленский.

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Украина
Владимир Зеленский
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