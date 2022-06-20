Ситуация с дефицитом топлива стабилизируется до осени, – Мининфраструктуры
Украина переживает дефицит горючего из-за российских обстрелов инфраструктуры для производства и хранения его, но ситуация должна стабилизироваться ближе к осени
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет Экономическая правда .
По его словам, ситуация с дефицитом горючего, возникшая из-за обстрелов РФ инфраструктуры для производства и хранения горючего, стабилизируется ближе к осени. Это произойдет благодаря тому, что к этому времени будут подписаны долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками.
"Весь наш импорт – из ЕС. Раньше мы использовали только ближайшие к Украине страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", – сказал Кубраков.
- Напомним, Украина планирует нарастить импорт горючего в 1,6 раза.
- Национальный банк ожидает стабилизации цен на горючее, но они останутся высокими.
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