Ситуация с COVID-19 будет оставаться тяжелой в ближайшие три месяца, но конец уже просматривается, - ВОЗ
Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной в ближайшие три месяца, однако организация уже видит конец пандемии
Об этом сообщает Sky News .
По словам Дэвида Набарро, ситуация с COVID-19 может оставаться "сложной" в течение следующих трех месяцев.
"Я боюсь, что мы двигаемся через марафон, но нет возможности точно сказать, что мы на финише – мы уже видим конец, но мы еще не там. И прежде чем мы туда попадем, мы столкнемся с несколькими препятствиями", – заявил он.
Во-первых, отметил представитель ВОЗ, вирус продолжает развиваться – сейчас появился "Омикрон", но возникнет еще больше вариантов.
Во-вторых, COVID-19 действительно оказывает влияние на весь мир. И хотя службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, во многих других частях мира они полностью перегружены.
В-третьих, сейчас у большинства стран, особенно у бедных, нет возможностей для серьезных карантинных ограничений.
По мнению Набарро, в будущем мир могут ожидать постоянные всплески COVID-19, и система здравоохранения должна быть способна реагировать на них очень быстро.
"Жизнь может продолжаться, мы можем восстановить экономику во многих странах, но мы просто должны уважать вирус, а значит иметь действительно надежные планы для борьбы с всплесками", - подчеркнул он.
- 1 января глава ВОЗ Тедрос Гебреис заявил , что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году при условии равномерного распределения вакцин в мире.
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