Ситуация с COVID-19 будет оставаться тяжелой в ближайшие три месяца, но конец уже просматривается, - ВОЗ

Об этом сообщает Sky News .



По словам Дэвида Набарро, ситуация с COVID-19 может оставаться "сложной" в течение следующих трех месяцев.



"Я боюсь, что мы двигаемся через марафон, но нет возможности точно сказать, что мы на финише – мы уже видим конец, но мы еще не там. И прежде чем мы туда попадем, мы столкнемся с несколькими препятствиями", – заявил он.



Во-первых, отметил представитель ВОЗ, вирус продолжает развиваться – сейчас появился "Омикрон", но возникнет еще больше вариантов.



Во-вторых, COVID-19 действительно оказывает влияние на весь мир. И хотя службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, во многих других частях мира они полностью перегружены.



В-третьих, сейчас у большинства стран, особенно у бедных, нет возможностей для серьезных карантинных ограничений.



По мнению Набарро, в будущем мир могут ожидать постоянные всплески COVID-19, и система здравоохранения должна быть способна реагировать на них очень быстро.



"Жизнь может продолжаться, мы можем восстановить экономику во многих странах, но мы просто должны уважать вирус, а значит иметь действительно надежные планы для борьбы с всплесками", - подчеркнул он.

1 января глава ВОЗ Тедрос Гебреис заявил , что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году при условии равномерного распределения вакцин в мире.