"Ситуация с безопасностью может ухудшиться без предупреждения": посольство США призвало своих граждан уезжать из Украины

Об этом сообщает сайт дипломатического ведомства.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт, если это безопасно», – говорится в сообщении.

Посольство США также напомнило порядок действий в опасной ситуации:

если вы услышите громкий взрыв или сработают сирены, немедленно ищите укрытия

если вы находитесь в доме или здании, перейдите на самый низкий уровень здания с наименьшим количеством наружных стен, окон и проемов; закройте любую дверь и сядьте у внутренней стены, подальше от окон или проемов

если вы находитесь на открытом воздухе, немедленно найдите укрытие в жесткой конструкции; если это невозможно, лягте и прикройте голову руками

имейте в виду, что даже если летящая ракета или беспилотник будет перехвачена, падение обломков составляет значительный риск.

после атаки держитесь подальше от любых обломков и следите за официальными указаниями главных СМИ

ситуация с безопасностью по всей Украине очень нестабильна, и ситуация может ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны оставаться бдительными и принимать соответствующие меры для повышения осведомленности о безопасности

Также посольство порекомендовало выяснить местоположение ближайшего укрытия или защищенного места, следовать инструкциям местных властей и немедленно искать укрытие в случае минометного или ракетного обстрела, отслеживать местные и международные новости и новостные каналы в соцсетях и убедиться, что проездные документы действительны и легкодоступны, а также сделать прививку от коронавируса.

"Просмотрите свои личные планы безопасности и всегда имейте план на случай чрезвычайных ситуаций, который не будет зависеть от помощи правительства США. Получите вакцину от COVID, чтобы облегчить ваше путешествие. Зарегистрируйтесь в Программе умных путешественников (STEP) Государственного департамента США. Регистрация STEP предоставляет вам последние обновления безопасности и облегчает связь посольства США с вами в экстренных случаях. Регулярно проверяйте веб-сайт Государственного департамента на наличие актуальных советов по путешествиям. Прочтите специальную информацию для Украины. Для получения дополнительной информации изучите "Контрольный список путешественника" на веб-сайте Государственного департамента", - рекомендует дипмиссия своим гражданам.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных провокациях и преступлениях РФ по случаю украинских государственных праздников.

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