Ситуация с артиллерийскими снарядами непростая, однако мы можем компенсировать этот пробел благодаря кассетным боеприпасам, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что сейчас ситуация с артиллерийскими снарядами непростая, однако Украина может компенсировать этот пробел благодаря кассетным боеприпасам
Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".
"Боеприпасы являются сложной темой, потому что она определяет интенсивность боевых действий и сейчас, и на перспективу. Украинская сторона надеется на помощь от обещавших миллион стран ЕС, но видим, что они не успевают делать это учитывая ряд причин, а именно : свободное развертывание производства, удорожание боеприпасов, неготовность так быстро перейти на военные рельсы и помощь США. Там также происходит процесс увеличения изготовления артбоеприпасов", - отметил аналитик.
Згурец отметил, что в итоге сейчас мы обеспечиваем интенсивность боевых действий за счет кассетных боеприпасов.
"Мы получили определенную часть от США, запас этих боеприпасов в пределах 3 млн еще есть в американской армии, они их не используют и это не те боеприпасы, которые заинтересуют Израиль. Так что думаю, что этот определенный геп в развертывании мощностей европейцев, мы выполним по меньшей мере, на первом квартале следующего года и будем компенсировать за счет поставок тех кассетных боеприпасов, которые есть в арсеналах американской армии", - сказал он.
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Аналитик добавил, что ситуация с изготовлением боеприпасов более тревожная, потому что США выйдут на изготовление 100 тыс. боеприпасов в месяце на конец 2025 года, а пока они производят 25 тыс. боеприпасов в месяц, при том, что Украина теряет около 200 тыс. на месяц.
"Так что в принципе сейчас ситуация непростая, однако за счет кассетных мы можем этот геп компенсировать. История с европейцами сложнее, потому что фактически они разворачивают промышленность очень медленно. В любом случае развертывание промышленности – чрезвычайно важный компонент. Я надеюсь, что кроме надежды. на европейцев и американцев мы будем разворачивать собственные предприятия", - подчеркнул Згурец.
- 26 октября сообщалось, что в начале этого года ЕС разработал план по передаче Украине боеприпасов в течение 12 месяцев - сначала из имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей. Однако прошло более половины определенного срока, а Украина получила лишь 30% от обещанного.
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