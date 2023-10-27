Ситуация с артиллерийскими снарядами непростая, однако мы можем компенсировать этот пробел благодаря кассетным боеприпасам, - Згурец

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Боеприпасы являются сложной темой, потому что она определяет интенсивность боевых действий и сейчас, и на перспективу. Украинская сторона надеется на помощь от обещавших миллион стран ЕС, но видим, что они не успевают делать это учитывая ряд причин, а именно : свободное развертывание производства, удорожание боеприпасов, неготовность так быстро перейти на военные рельсы и помощь США. Там также происходит процесс увеличения изготовления артбоеприпасов", - отметил аналитик.

Згурец отметил, что в итоге сейчас мы обеспечиваем интенсивность боевых действий за счет кассетных боеприпасов.

"Мы получили определенную часть от США, запас этих боеприпасов в пределах 3 млн еще есть в американской армии, они их не используют и это не те боеприпасы, которые заинтересуют Израиль. Так что думаю, что этот определенный геп в развертывании мощностей европейцев, мы выполним по меньшей мере, на первом квартале следующего года и будем компенсировать за счет поставок тех кассетных боеприпасов, которые есть в арсеналах американской армии", - сказал он.

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Аналитик добавил, что ситуация с изготовлением боеприпасов более тревожная, потому что США выйдут на изготовление 100 тыс. боеприпасов в месяце на конец 2025 года, а пока они производят 25 тыс. боеприпасов в месяц, при том, что Украина теряет около 200 тыс. на месяц.

"Так что в принципе сейчас ситуация непростая, однако за счет кассетных мы можем этот геп компенсировать. История с европейцами сложнее, потому что фактически они разворачивают промышленность очень медленно. В любом случае развертывание промышленности – чрезвычайно важный компонент. Я надеюсь, что кроме надежды. на европейцев и американцев мы будем разворачивать собственные предприятия", - подчеркнул Згурец.