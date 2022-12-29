"Ситуация приближена к гуманитарной катастрофе": Андрющенко сообщил о проблемах с отоплением и водоснабжением в оккупированном Мариуполе
В оккупированном россиянами Мариуполе сложилась тяжелая ситуация с отоплением и водоснабжением, в результате чего возросла заболеваемость и смертность среди горожан
Об этом в эфире телемарафона 29 декабря сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, уже две недели в городе нет воды, люди вынуждены собирать ее в лужах.
"Ситуация очень приближена к гуманитарной катастрофе. Очень большие проблемы с отоплением. Централизованное отопление не восстановлено в большинстве города. Присоединены к централизованному отоплению максимум 30% людей", – пояснил Андрющенко.
По его словам, из-за проблем с отоплением растет заболеваемость и смертность.
Также в городе сложная ситуация с электроснабжением.
- 23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции". Таким образом, оккупанты пытаются уничтожить следы своих преступлений.
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