Об этом в эфире телемарафона 29 декабря сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, уже две недели в городе нет воды, люди вынуждены собирать ее в лужах.

"Ситуация очень приближена к гуманитарной катастрофе. Очень большие проблемы с отоплением. Централизованное отопление не восстановлено в большинстве города. Присоединены к централизованному отоплению максимум 30% людей", – пояснил Андрющенко.

По его словам, из-за проблем с отоплением растет заболеваемость и смертность.

Также в городе сложная ситуация с электроснабжением.

23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции". Таким образом, оккупанты пытаются уничтожить следы своих преступлений.