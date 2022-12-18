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Ситуация после обстрелов в Киевской области: больше всего пострадала Белая Церковь

18 декабря, 2022 воскресенье
11:06
война с Россией

После массированного ракетного удара по Украине 16 декабря разрушения потерпела Киевская область, больше всего пострадал город Белая Церковь

Об этом отчитывался председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Отмечается, что на утро 18 декабря в регионе действуют экстренные отключения электроэнергии, продолжается восстановительная работа, чтобы ввести плановые отключения.

"В результате прошедшей массированной атаки РФ в Киевской области больше всего пострадал город Белая Церковь. Там уже восстановлено электричество, ночью дали теплоснабжение", - сообщил Алексей Кулеба.

Он добавил, что в Бориспольском и Бучанском районах продолжаются аварийные отключения из-за непогоды.

"На местах уже работают энергетики для скорейшего восстановления электричества", - подчеркнул глава ОВА.

  • Напомним, 16 декабря во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, в столице повреждения получила энергоинфраструктура. Из-за этого в Киеве остановилось метро, отсутствовало водоснабжение, действовали экстренные отключения света.

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Общество
Украина
Россия
Белая Церковь
Киевщина
Енергия
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