Ситуация после обстрелов в Киевской области: больше всего пострадала Белая Церковь

Об этом отчитывался председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Отмечается, что на утро 18 декабря в регионе действуют экстренные отключения электроэнергии, продолжается восстановительная работа, чтобы ввести плановые отключения.

"В результате прошедшей массированной атаки РФ в Киевской области больше всего пострадал город Белая Церковь. Там уже восстановлено электричество, ночью дали теплоснабжение", - сообщил Алексей Кулеба.

Он добавил, что в Бориспольском и Бучанском районах продолжаются аварийные отключения из-за непогоды.

"На местах уже работают энергетики для скорейшего восстановления электричества", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 16 декабря во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, в столице повреждения получила энергоинфраструктура. Из-за этого в Киеве остановилось метро, отсутствовало водоснабжение, действовали экстренные отключения света.

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