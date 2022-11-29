Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть отличные попадания по позициям врага на Бахмутском направлении. Не ощущаем рисков относительно того, что противник заходит с фланга. Все меры для предотвращения любых фланговых маневров врага применены. Ситуация стабилизирована, мы не чувствуем давления врага. Стабильная ситуация должна позволить нам развивать наступательные действия", - подчеркнул Волохов.

Командир подразделения разведчиков "Терра" также добавил, что начиная с Киева, а потом были Херсон, Запорожье и сейчас Бахмутское направление - в подразделении ни одного раненого и потерянного нет.

"Зимой воевать трудно, на почве образуются борозды, но противнику еще хуже. Для аэроразведки тоже непростые условия. Наблюдается ветер и туман. Сегодня пилот пять минут сажал беспилотник, чтобы не разбить его", - отметил Волохов.

За минувшие сутки, 28 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области

Российская армия осенью практически отказалась от развертывания в Украине батальонных тактических групп, составляющих военную доктрину РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb















