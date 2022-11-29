Ситуация под Бахмутом стабилизировалась для дальнейшего наступления ВСУ, - командир подразделения "Терра" Волохов
Командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов отметил, что зимой воевать трудно и будет сложно
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть отличные попадания по позициям врага на Бахмутском направлении. Не ощущаем рисков относительно того, что противник заходит с фланга. Все меры для предотвращения любых фланговых маневров врага применены. Ситуация стабилизирована, мы не чувствуем давления врага. Стабильная ситуация должна позволить нам развивать наступательные действия", - подчеркнул Волохов.
Командир подразделения разведчиков "Терра" также добавил, что начиная с Киева, а потом были Херсон, Запорожье и сейчас Бахмутское направление - в подразделении ни одного раненого и потерянного нет.
"Зимой воевать трудно, на почве образуются борозды, но противнику еще хуже. Для аэроразведки тоже непростые условия. Наблюдается ветер и туман. Сегодня пилот пять минут сажал беспилотник, чтобы не разбить его", - отметил Волохов.
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