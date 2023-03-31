Об этом в эфире Еспресо сказал президент Совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"Аптеки выкрутятся – они сделают все, чтобы отпускать дальше, как и отпускали. Это создаст дополнительную напряженную нервную и психологическую ситуацию. Мне кажется, что это просто диверсия против программы Елены Зеленской "Ментальное здоровье", – сказал Сердюк.

Он добавил, что украинцы уже перенапряглись от разных тревог, бомбардировок и так далее.

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"Аптекам не интересны эти лишние нервы – у них есть план, они завозят определенное количество лекарственных средств. Сегодня люди что-то выкупят, будут сбои в доставке. Если ты уже хочешь отпускать лекарственные рецептурные средства по рецепту – смотрите закон о лекарствах и лицензионных условиях и действуйте , как должно быть. Сделайте как в Испании - пришел с рецептом, получил скидку. Тогда не будет никаких проблем, будет очередь за рецептом к врачу. Пока рецепт не будет платежным документом, ничего не получится", - подытожил эксперт.