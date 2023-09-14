"Ситуация очень динамичная": в DeepState прокомментировали изменения на линии фронта

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если начать с Харьковской и Луганской областей, то там сейчас продолжаются самые активные бои. Есть три участка – Купянское и Сватовское направления, а также район Кременной. На Купянском направлении были попытки врага атаковать из Масютовки. Российские войска там постоянно пытаются давить. На Сватовском направлении активные боевые действия ведутся в районе Новоегоровки. Но противник не имеет успеха на том направлении. Ситуация более или менее стабильная по линии боевого соприкосновения. Район Кременной так же находится в боевых действиях, в частности Серебрянское лесничество подвергается обстрелам и локальным штурмам", - рассказал Роман Погорелый.

Погорелый добавил, что на южном направлении постоянно происходят изменения и можно отслеживать смещение линии боевого столкновения. Происходят штурмы в районе Работино, в окрестностях Новопрокоповки и Вербового, где продолжается работа Вооруженных Сил, поэтому ситуация очень динамичная.

Соучредитель DeepState дал комментарий по поводу обновлений на картах: "Если брать Клещиевку, то недавно все могли увидеть на севере населенного пункта увеличение серой зоны, то есть работа Сил обороны ведется. Генштаб всегда говорит не спешить, поэтому сейчас там наши ребята проводят стабилизационные мероприятия. Главное в продвижении – закрепиться, потому что противник применяет артиллерию, активизирует какие-то контрштурмы, чтобы отбить территории. Надо иметь немного терпения, будут хорошие новости.Скоро этот населенный пункт будет в немного лучшей зоне.Так же и в районе Андреевки идут активные боевые действия, Вооруженные Силы работают, продолжаются стабилизационные мероприятия. Там нелегко, потому что населенные пункты расположены в низине между высотами. Однако скоро будет хорошая информация из этих районов".

Господин Роман отметил, что в Марьинке и Авдеевке постоянно была обостренная ситуация. Возле Авдеевки враг с некоторыми паузами накапливал силы, а соседние села использовал для штурмов - Опытное, Крутую Балку, Водяное и другие. ВСУ отражают вражеские атаки, ситуация постоянно обостряется. Как только есть возможность освободить территорию, наши Силы обороны будут использовать ее. Это и отражено в районе Опытного, где появилась синяя зона.

Самые активные изменения и движение происходят в районе Работино. Там Вооруженные Силы взяли динамику наступления. Как и в предыдущих освобождениях, лучше всего для нас - не давать противнику закрепиться, потому что при любой паузе захватчик строит какие-то фортификационные сооружения, копает окопы, подтягивает резервы. Идут постоянные штурмы, ситуация динамичная, есть информация по другим направлениям и населенным пунктам, но она очень деликатная и должна быть неожиданностью и для нас, а особенно для врага. Скорее всего это какие-то отвлекающие маневры. А какие они в реальности - увидим со временем, это какое-то новое направление для продвижения или стабилизационные меры по удержанию флангов. Пока таких существенных изменений и информации в публичном пространстве нет", - резюмировал аналитик.