"Ситуация неприемлема": президент Иоганнис о падении российских дронов на территории Румынии

Об этом пишет Agerpres.

Президент Румынии отметил, что на территории страны уже трижды находили остатки российских беспилотников.

"Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не считаются", - указал Иоганнис.

По его словам, после инцидентов с дронами РФ Румыния обсудила ситуацию с союзниками и усилила ПВО в регионе для защиты граждан.

"Хотя атаки России не направлены против Румынии, ситуация неприемлема. Не Румынию атакуют беспилотники, но то, что их части падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую необходимо решить", - сказал он.

Глава Румынии добавил, что граждане страны, живущие на приграничных с Украиной территориях, испытывают страх и понимают, насколько важно помогать украинцам защищаться от российского вторжения, поскольку они "видят бомбардировки с другой стороны и думают, что если мы будем стоять и наблюдать, мы можем быть следующими".

Что известно о предыдущих инцидентах с осколками дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил, что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно, что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

13 сентября глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября Министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

Позже заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил, что армия готова при необходимости сбивать российские дроны. Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.