Об этом сообщает портал Swissinfo .

Министр энергетики Швейцарии Симонетта Соммаруга допускает возникновение дефицита газа зимой из-за зависимости страны от импорта этого ресурса из Германии. По ее словам, Швейцария рассматривает возможность веерных отключений газа зимой.

"Ситуация непредсказуемая... Швейцария – это совсем не остров", - прокомментировала министерша.

Она призвала более активно использовать возобновляемые источники энергии для замещения импорта голубого топлива.

В свою очередь, правительство Швейцарии имеет план по предотвращению веерных отключений электроэнергии из-за дефицита газа из-за войны России против Украины, однако не может гарантировать стабильное газоснабжение для 300 тыс. швейцарских домохозяйств, имеющих газовое отопление.

По словам главы швейцарского профильного министерства, на худой конец страна введет ограничения на использование газа, в частности, для промышленности.

Напомним, правительство Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ.

Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Габек заявил , что Германия готовит дополнительные меры по экономии газа. На это правительство Германии выделит минимум €15 млрд. Планируется привлечь также больше угольных электростанций.

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