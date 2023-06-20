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Ситуация не изменилась: в ГУР прокомментировали риски применения Россией ядерного оружия

20 июня, 2023 вторник
12:47
Война с Россией

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что РФ всегда может теоретически применить ядерное оружие, однако риск не увеличился

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Юсова.

"Путинская Россия - это государство-террорист, обладающее ядерным оружием - стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. Другое дело, что по состоянию на данный момент мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой Российской Федерацией против Украины", - сказал Юсов.

По словам Юсова, такой шаг мало что изменил бы для захватчиков на фронте, но использование ядерного оружия привело бы к разрушению путинского режима и его конечной неудаче, потому что была бы мировая реакция.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской Федерации мы сможем только тогда, когда вопросы ядерного вооружения в РФ будут находиться под международным надзором и контролем. Только тогда этот вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", - добавил представитель ГУР.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что уровень угроз зависит от того, насколько ответственны те, кто их создает, и от того, какая сила может быть противопоставлена им.

"Вероятность каких-либо угроз измеряется уровнем ответственности за них, а также силой, которая может быть применена в ответ. Террористы подпитываются слабостями и очень боятся власти", - написал Ермак.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден заявил , что угроза применения тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна.

Что известно о ядерном оружии РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.

Позже военные аналитики Института изучения войны говорили, что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля РФ над Беларусью.

Мир
Россия
ядерное оружие
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