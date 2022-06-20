О ситуации в Харькове городской голова рассказал во время эфира национального телемарафона.

По его данным, оккупанты накрывают огнем инфраструктуру Харькова и жилые микрорайоны. Терехов сообщает о попадании.



"Ситуация напряженная. Интенсивность огня сегодня усиливается, резко усиливается, начиная со вчерашнего вечера. Ночь, сегодняшнее утро, день - постоянно продолжаются обстрелы города Харькова по разным районам", - рассказывает мэр.



Он также отмечает, что из-за постоянных бомбардировок города, которые начались 24 февраля и продолжаются с тех пор, у харьковчан появился "эффект привыкания".



"Он очень плохой, он играет злую шутку, когда люди начинают привыкать к тому, что идут постоянные обстрелы, взрывы, и постепенно привыкают", - сказал Терехов.



Мэр призвал жителей Харькова в случае опасности сразу идти к укрытиям и не игнорировать сигналы тревоги.

В течение дня 19 июня россияне нанесли авиаудары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино. Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода.

За сутки 18 июня оккупанты в Харьковской области убили одного человека, ранили 5, а также повредили нефтеперерабатывающее предприятие

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