Ситуация напряженная: в Харькове усилились вражеские обстрелы, мэр призывает жителей не игнорировать сирены
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об усилении интенсивности российских обстрелов города
О ситуации в Харькове городской голова рассказал во время эфира национального телемарафона.
По его данным, оккупанты накрывают огнем инфраструктуру Харькова и жилые микрорайоны. Терехов сообщает о попадании.
"Ситуация напряженная. Интенсивность огня сегодня усиливается, резко усиливается, начиная со вчерашнего вечера. Ночь, сегодняшнее утро, день - постоянно продолжаются обстрелы города Харькова по разным районам", - рассказывает мэр.
Он также отмечает, что из-за постоянных бомбардировок города, которые начались 24 февраля и продолжаются с тех пор, у харьковчан появился "эффект привыкания".
"Он очень плохой, он играет злую шутку, когда люди начинают привыкать к тому, что идут постоянные обстрелы, взрывы, и постепенно привыкают", - сказал Терехов.
Мэр призвал жителей Харькова в случае опасности сразу идти к укрытиям и не игнорировать сигналы тревоги.
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