"Ситуация напряженная, но инициатива находится на стороне ВСУ": военный Федоренко о Купянском и Бахмутском направлениях

Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.

"На фронте ситуация достаточно напряженная, с одной стороны, но с другой стороны, можно с уверенностью говорить, что инициатива продолжает находиться на стороне сил обороны", - отметил он.

Купянское направление

Военный рассказал, что враг продолжает совершать ударно-штурмовые действия, применяя разную тактику: штурмует небольшими группами после проведения артподготовки и пытается на некоторых отрезках штурмовать за прикрытием бронированной техники "волнами".

Читайте также: Оккупанты усилили обстрелы гражданских населенных пунктов Купянского района, - в.и.о.начальника РВА Канашевич

"То есть противник сначала применяет группу № 1, задачей которой является разминировать и выявить наши огневые точки. Затем применяет группу № 2 и группу № 3, которые должны максимально приблизиться к нашим позициям и попытаться "зарыться" и затем уже применяет группу 4 из более подготовленных" военнослужащих, которые должны непосредственно штурмовать ту или иную позицию. Но комбиновая тактика боевых действий результата противнику не дает, ВСУ удерживают все наши позиции", - отметил Федоренко.

Бахмутское направление

Юрий Федоренко отметил, что на определенном отрезке фронта Силам обороны удалось закрепиться на господствующих высотах и плацдармах и их удерживать.

Читайте также: Defense Express: Россия опрокидывает резервы по другим направлениям, чтобы удержать Бахмут

"Противник имеет четкую задачу: проводить ударно-штурмовые действия для того, чтобы отразить эти позиции. Но во время таких операций противник теряет значительное количество штурмовых групп, потому что ВСУ не просто заняли позиции, а смогли закрепиться так, чтобы противник не мог восстановить состояние на положение", - подчеркнул военный.