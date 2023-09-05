"Ситуация напряженная, но инициатива находится на стороне ВСУ": военный Федоренко о Купянском и Бахмутском направлениях
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92 отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ив. Сирко Юрий Федоренко заявил, что на Купянском и Бахмутском направлениях ситуация напряженная, однако инициатива находится на стороне ВСУ
Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.
"На фронте ситуация достаточно напряженная, с одной стороны, но с другой стороны, можно с уверенностью говорить, что инициатива продолжает находиться на стороне сил обороны", - отметил он.
Купянское направление
Военный рассказал, что враг продолжает совершать ударно-штурмовые действия, применяя разную тактику: штурмует небольшими группами после проведения артподготовки и пытается на некоторых отрезках штурмовать за прикрытием бронированной техники "волнами".
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"То есть противник сначала применяет группу № 1, задачей которой является разминировать и выявить наши огневые точки. Затем применяет группу № 2 и группу № 3, которые должны максимально приблизиться к нашим позициям и попытаться "зарыться" и затем уже применяет группу 4 из более подготовленных" военнослужащих, которые должны непосредственно штурмовать ту или иную позицию. Но комбиновая тактика боевых действий результата противнику не дает, ВСУ удерживают все наши позиции", - отметил Федоренко.
Бахмутское направление
Юрий Федоренко отметил, что на определенном отрезке фронта Силам обороны удалось закрепиться на господствующих высотах и плацдармах и их удерживать.
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"Противник имеет четкую задачу: проводить ударно-штурмовые действия для того, чтобы отразить эти позиции. Но во время таких операций противник теряет значительное количество штурмовых групп, потому что ВСУ не просто заняли позиции, а смогли закрепиться так, чтобы противник не мог восстановить состояние на положение", - подчеркнул военный.
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