Захватчики с территории Запорожской АЭС стреляют по Никополю из ракетных комплексов, - Энергоатом
Российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают район Никополя.
Об этом сообщил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу.
"Что касается Запорожской АЭС: ситуация там очень напряженная, и с каждым днем она становится все более напряженной. Туда завозится техника кафиров, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя", - сказал он.
По словам главы "Энергоатома", на площадке станции по-прежнему находятся до 500 российских солдат, контролирующих ее периметр, также на ЗАЭС присутствует тяжелая техника, оружие и взрывчатка оккупантов.
- Напомним, российские захватчики обстреляли окрестности Никополя Днепропетровской области вечером 14 июля.
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