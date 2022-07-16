Об этом сообщил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу.

"Что касается Запорожской АЭС: ситуация там очень напряженная, и с каждым днем она становится все более напряженной. Туда завозится техника кафиров, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя", - сказал он.

По словам главы "Энергоатома", на площадке станции по-прежнему находятся до 500 российских солдат, контролирующих ее периметр, также на ЗАЭС присутствует тяжелая техника, оружие и взрывчатка оккупантов.

Напомним, российские захватчики обстреляли окрестности Никополя Днепропетровской области вечером 14 июля.

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