Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте

Эспрессо собрал всю необходимую информацию, которую следует знать, по состоянию на данный момент. А именно: как действовать в случае техногенного бедствия, реакции от мировых лидеров и каких последствий от катастрофы следует остерегаться.

Что следует знать о Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция расположена рядом с городом Энергодар. Ее строительство завершено в 1980-х годах. Состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн кВт каждый. Ежегодно станция генерировала пятую часть производства электроэнергии в Украине, или же другими словами – половину из того, что производили украинские АЭС.

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4 марта 2022 года атомную и тепловую электростанции захватили российские оккупанты во время боев за город. ЗАЭС обстреливали, в результате чего было повреждено немало объектов на ее территории. А уже 12 марта вражеский Росатом взял атомную станцию под свой контроль. В июле прошлого года россияне перебазировали тяжелую военную технику с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал энергоблока №1.

Уже в мае этого года стало известно, что россияне разместили взрывчатку в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока. В настоящее время начинена взрывчаткой уже вся территория, которая находится под контролем около 500 вооруженных боевиков российской армии.

Насколько реальна катастрофа на ЗАЭС?

Еще более угрожающей ситуация на АЭС стала в июне 2023 года, после того, как оккупационные войска РФ взорвали Каховскую ГЭС.

"Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС", – объясняли в "Энергоатоме".

9 июня 2023 года, из-за снижения уровня воды, повлекшего подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение "Энергоатома" вывести в "холодную остановку" энергоблок № 5 ЗАЭС. Остальные энергоблоки в этот режим перевели еще раньше.

Как заявлял начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, установив взрывчатку на охладитель станции. При детонации существует угроза подрыва или аварии.

Через несколько дней о том, что 4 энергоблока и охладитель Запорожской АЭС заминированы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил , что Россия рассматривает сценарий террористического акта, который повлечет за собой выброс радиации. Зеленский подчеркнул, что подрыв Запорожской АЭС может привести к величайшей техногенной катастрофе всех времен.

По последней информации от украинской разведки Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС, разместив технику со взрывчаткой на четырех из шести энергоблоков. В случае подрыва охладителя, ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней.

О возможной подготовке теракта в ближайшее время 4 июля сообщили в Вооруженных Силах Украины. На наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.

"План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства", – заявил в интервью The New Statement начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Подтверждает опасение украинцев и всего цивилизованного мира еще и о то, что россияне вывозят из ЗАЭС всю документацию и призывают уезжать рабочих. Известно, что уже многие покинули станцию.

Помогут ли международные организации?

Содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях призвано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Оно создано в 1957 году. Представители организации не раз посещали ЗАЭС с инспекциями. Впрочем, в Офисе президента Украины МАГАТЭ называли неэффективной и некомпетентной, ведь агентство продемонстрировало свою несостоятельность хоть как-то разрешить критическую ситуацию в Энергодаре.

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Как избежать катастрофы?

15 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в третий раз посетил Запорожскую АЭС, проведя девятую ротацию миссии ISAMZ. В официальном отчете отмечено, что на данный момент вода из выпускного канала соседней Запорожской ТЭЦ поставляет брызгальные бассейны ЗАЭС, охлаждающие шесть остановленных реакторов и отработанное топливо, а также поддерживает полный отдельный бассейн-охладитель, в основном компенсируя испарение. Водоотводящий канал и водоем-охладитель вместе могут обеспечивать охлаждение в течение нескольких месяцев, несмотря на фактическое исчезновение Каховского водохранилища. Дополнительную охлаждающую воду можно также скачивать из подземной водопроводной системы и собственных скважин станции. В последнем отчете МАГАТЭ, за 4 июля, сообщений о каких-либо угрозах для ЗАЭС нет. Речь идет только об отключении линии электропередачи станции.

Разрешить ситуацию на Запорожской АЭС может только полный вывод российских войск и техники, заявили в ЕС во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене еще 2 марта этого года.

Вместе с тем президент Энергоатома Петр Котин считает, что наиболее вероятный сценарий освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками. "Никто не собирается атаковать ЗАЭС. Я думаю, что это будет оцепление станции. Причем на очень большом расстоянии от станции. После чего россияне ее покинут. Из-за того, что фактически вся остальная территория вокруг будет контролироваться ВСУ. Только такой сценарий я для себя могу представить. Другого не может быть", - сказал он.

В аналитическом отчете Института изучения войны от 23 июня говорится, что в случае террористического акта в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе.

Преднамеренный радиационный инцидент может также оставить многие территории на оккупированном юге Украины непригодными для проживания, что еще больше ухудшит способность России укрепить оккупацию юга Украины, считают в Институте.

Каковы последствия ядерной катастрофы на ЗАЭС? (мнения разные)

Ученые и аналитики говорят, что в Украине вполне возможен апокалиптический сценарий. Авария на ЗАЭС может затронуть 40 стран мира и 1 млрд человек. Такое заявление сделал экспредседатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

Он говорит, что может произойти плавление активных зон реактора, а в самом худшем случае, если не хватит электроэнергии и воды, то начнет плавиться топливо, а затем активная зона реактора.

Последствия подрыва ЗАЭС ощутит весь мир, убежден и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Об этом он рассказал в интервью радиостанции LBC.

"Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, к чему будет привлечен мир, это будет иметь огромное влияние на Европу", – пояснил Бауэр и добавил, что речь идет об экологической катастрофе и медицинской проблеме.

Некоторые специалисты предполагают, что последствия ядерной катастрофы могут быть в десять раз хуже Чернобыля. При аварии на атомной электростанции может произойти выброс радиоактивного цезия-137 в опасных для здоровья людей количествах, а площадь потенциальной зоны отчуждения может составлять до 30 тысяч квадратных километров.

Другое мнение высказал в эфире Эспрессо публицист Виталий Портников. Он считает , что серьезного взрыва на Запорожской АЭС быть не может, а происходящее на Запорожской АЭС нельзя сравнивать с Чернобылем или Фукусимой.

"Максимум, что можно сделать на Запорожской АЭС – добиться того, что зона облучения будет на территории самой атомной станции. Никакой большой зоны облучения, как рисуют в разных изданиях, не будет. И массовых угроз не существует. А выхода радиоактивного йода не будет, даже если оккупанты взорвут все", – предполагает Виталий Портников.

Не ожидает серьезных последствий экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг. Как он считает, преступные действия врага на ЗАЭС не повлекут за собой катастрофу, которая связана с подрывом или с разгоном ядерного реактора.

"Я убежден, что за ситуацией следят все страны, не только соседи Украины. Современная аппаратура позволяет улавливать минимальные отклонения от нормы, все будут это знать и видеть. Серьезных выбросов не будет, однако готовиться должны все. Отмечу, что я не ожидаю серьезных последствий" . Чувственнее может быть сброс части радиационной активности по руслу Днепра, но там также больших объемов не будет", - сказал бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины.

Майор армии США в отставке и военный эксперт Джон Спенсер вообще считает, что в случае ядерной катастрофы НАТО применит пятую статью.

"Мне было приятно видеть, что американские лидеры обращаются публично и называют Путина террористом мирового масштаба. Если Путин действительно прибегнет к ядерной катастрофе, если он применит ядерное оружие, то последствия не заставят себя ждать. НАТО применит пятую статью и будет немедленная реакция, ведь Путин и его генералы должны понять, какие будут последствия таких действий. Путин прекрасно понимает, что в любом из этих двух сценариев: применение тактического ядерного оружия или ядерная катастрофа на ЗАЭС придет конец его режиму", – сказал он.

Такое же мнение высказал и генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес – последствия не заставят себя ждать, НАТО применит пятую статью и последует немедленная реакция.

"Кремлевское руководство понимает, что оно заплатит огромную цену, если решится на столь радикальный шаг", - считает он.

Что делать в случае катастрофы на Запорожской АЭС?

На фоне новостей о вероятном подрыве ЗАЭС украинцы массово бросились покупать йодиды калия. В Минздраве предостерегают от неконтролируемого употребления этого препарата.

Игорь Молодан, эксперт по выживанию, считает, что в случае радиационного загрязнения окружающей среды нужно знать алгоритм действий и не паниковать. Он говорит, что выжить можно, даже если человек находится у эпицентра или в непосредственной близости от АЭС, потому что есть время, чтобы найти укрытие или переехать в безопасное место. А прежде всего советует посмотреть гидрометеорологический прогноз по направлению ветра. Для этого есть 20-30 минут, пока охладится и поднимется радиационное облако.

Опаснее всего попасть под первые радиационные осадки.

Если вас дома застала чрезвычайная ситуация, то необходимо выбрать помещение без окон, например, ванную или туалетную комнату, кладовую, в которых нужно закупорить ветошью все вентиляционные проемы, а также щели вокруг входной двери.

В таком помещении нужно себя запломбировать на время, пока не будут ездить спасатели и по громкоговорителю рассказывать людям, что дальше делать. Если примете решение выходить, нужно максимально защитить глаза, кожу, дыхательные пути от ядовитой окружающей среды.

Вероятная катастрофа коснется нескольких областей. В каждом регионе, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.