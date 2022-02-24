Ситуация на западных границах остается стабильной, никаких ограничений по выезду граждан Украины нет, - Госпогранслужба
Государственная пограничная служба информирует, что по состоянию на 15:00 24 февраля движение через пункты пропуска на западной границе Украины активизировалось, нет никаких ограничений по выезду украинцев, за исключением определенных законодательством
Об этом служба сообщила в Facebook.
"Ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения через пункты пропуска. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется установленным порядком согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.
В службе отметили, что пока никаких ограничений на выезд граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет.
"Пропускные операции осуществляются ритмично. Конфликтных ситуаций не возникало. Местами возникают технические задержки в работе баз данных ГНСУ, таможни, а также смежной стороны", - отметили в ГНСУ.
Отмечается оживление движения на выезд из Украины в пунктах пропуска "Грушев", "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини", "Смольница" на границе с Польшей, где находятся от 80 до 230 легковушек.
На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находятся примерно по 70-80 автомобилей. Пересечения границы в Венгрию в пяти пунктах пропуска ожидают почти 300 автомобилей. Выезда в Румынию, в трех пунктах пропуска, ожидают своей очереди более 350 легковушек.
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