Ситуация на западных границах остается стабильной, никаких ограничений по выезду граждан Украины нет, - Госпогранслужба

Об этом служба сообщила в Facebook.



"Ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения через пункты пропуска. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется установленным порядком согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.



В службе отметили, что пока никаких ограничений на выезд граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет.



"Пропускные операции осуществляются ритмично. Конфликтных ситуаций не возникало. Местами возникают технические задержки в работе баз данных ГНСУ, таможни, а также смежной стороны", - отметили в ГНСУ.



Отмечается оживление движения на выезд из Украины в пунктах пропуска "Грушев", "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини", "Смольница" на границе с Польшей, где находятся от 80 до 230 легковушек.



На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находятся примерно по 70-80 автомобилей. Пересечения границы в Венгрию в пяти пунктах пропуска ожидают почти 300 автомобилей. Выезда в Румынию, в трех пунктах пропуска, ожидают своей очереди более 350 легковушек.