Ситуация на ЗАЭС в любое время может выйти из-под контроля, - мэрия Энергодара советует покинуть город
Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявил, что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные, – ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов - на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и стать критической", - сказал первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк.
Мэрия Энергодара советует покинуть город и окрестности.
"Для тех, для кого это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и на первое время средства выживания. Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать , что они будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", – добавил заместитель мэра Энергодара.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация 6 июня, читайте по ссылке .
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