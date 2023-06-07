Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные, – ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов - на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и стать критической", - сказал первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк.

Мэрия Энергодара советует покинуть город и окрестности.

"Для тех, для кого это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и на первое время средства выживания. Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать , что они будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", – добавил заместитель мэра Энергодара.