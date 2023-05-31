Ситуация на ЗАЭС: россияне усилили давление на работников - пытают, шантажируют и запугивают
Российские оккупанты усилили давление на работников Запорожской АЭС и под пыткой заставляют их подписывать контракты
Об этом сообщает Энергоатом.
Рашисты существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые мужественно держатся уже больше года и не подписывают трудовые договоры с фейковыми российскими организациями.
"Оккупанты пытают работников, нескольких они бесцеремонно избили, выбивая согласие на сотрудничество с агрессором. Даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с рашистами", - говорится в сообщении.
В Энергоатоме также напомнили единственный путь для прекращения российского беспредела на ЗАЭС.
"Быстрейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание рашистов из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору – Энергоатому – это единственный путь прекращения российского беззакония на ЗАЭС и гарантирование ее дальнейшей безопасности", - отмечает Энергоатом.
- ЗАЭС была захвачена россиянами еще 4 марта. Оккупанты пытались подключить ее к энергосистеме РФ, но не смогли, однако заставили остановить энергоблоки, чтобы энергия не попадала на территорию Украины. С тех пор станция несколько раз оказывалась отрезанной от линий питания и переходила на дизель-генераторы. На ее территории оккупанты создали военную базу, а украинский персонал постоянно находится под жестким давлением.
- В ночь на 22 мая на Запорожской АЭС в результате вражеских террористических обстрелов отключилась последняя высоковольтная линия передач. Впоследствии на станции возобновили питание.
- Россияне избивают сотрудников ЗАЭС, которые пытаются осмотреть энергоблоки. Некоторые люди – в больнице в тяжелом состоянии.
- 26 мая в ГУР сообщили, что россияне в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН во вторник, 30 мая, представил обновленный план обеспечения безопасности ЗАЭС.
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