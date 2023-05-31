Ситуация на ЗАЭС: россияне усилили давление на работников - пытают, шантажируют и запугивают

Об этом сообщает Энергоатом.

Рашисты существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые мужественно держатся уже больше года и не подписывают трудовые договоры с фейковыми российскими организациями.

"Оккупанты пытают работников, нескольких они бесцеремонно избили, выбивая согласие на сотрудничество с агрессором. Даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с рашистами", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме также напомнили единственный путь для прекращения российского беспредела на ЗАЭС.

"Быстрейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание рашистов из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору – Энергоатому – это единственный путь прекращения российского беззакония на ЗАЭС и гарантирование ее дальнейшей безопасности", - отмечает Энергоатом.