Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Официальной обновленной информации от Генштаба не очень много. ОК "Юг" сообщает об уничтожении значительных сил. За последние несколько дней техники уничтожено где-то на полноценную БТГ", - отметил он.

Катков отметил, что идет продвижение ВСУ.

"РФ на плацдарме в районе Херсона очень напоминает макаку, которая засунула руку в ящик и схватила банан. Она не может его отпустить, потому что интеллекта нет и жадность мешает. В целом, ситуация для ВСУ почти идеальна – враг с этого плацдарма никуда уже не денется в полноценном составе", - подчеркнул военный эксперт.

По его словам, это позволяет очень эффективно уничтожать россиян дальнобойными средствами поражения и изматывать их ресурсы.

"В этом случае, не надо жаловаться, что на Юге успехи могут быть менее масштабными, чем, например, на Харьковщине и в районе Лимана. Каждая из этих операционных зон выполняет свою задачу и Юг крайне выгоден в том состоянии, какое есть сейчас" , – подытожил Катков.